Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών σημειώθηκε στην επαρχία Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας, κοντά στα σύνορα με το Κιργιστάν, σύμφωνα με το Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας (CENC).

To Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών.

