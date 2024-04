Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, ανακοίνωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το EMSC.

Earthquake near New York City has a preliminary magnitude of 4.8, epicenter near Lebanon, NJ – USGS pic.twitter.com/YjoA2bTSCu