Σειρήνες πυραυλικής επίθεσης ηχούν το απόγευμα της Δευτέρας σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ τρόμος επικράτησε στους πολίτες στις δυο πόλεις καθώς εκτοξεύθηκαν ρουκέτες από την Χαμάς από την Λωρίδα της Γάζας.

Μάλιστα ο τρόμος επικράτησε και στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, ενώ διεκόπη και η συνεδρίαση της Κνεσέτ στην οποία μίλαγε νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, με όσους ήταν στην αίθουσα να οδηγούνται στα καταφύγια.

Members of Knesset rushing to shelters as rockets were launched towards Tel Aviv. PM Netanyahu & other top Israeli officials are also in the building.#TelAviv #IsraelGazaWar #IsrealPalestineconflict #IsraelUnderAttack #Israel #Netanyahupic.twitter.com/arBqRw3Ew7