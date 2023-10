Τρόμος επικράτησε στο Ντουμπάι το μεσημέρι της Δευτέρας όταν ένας Παλαιστίνιος επιτέθηκε με μαχαίρι σε Ισραηλινούς.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ ο συγκεκριμένος άνδρας που ζει μόνιμα στο Ντουμπάι μαχαίρωσε τέσσερις Ισραηλινούς προκαλώντας τον πανικό.

🔴BREAKING NEWS

Reports of a terror attack against Israeli citizens in Dubai.

▸Initial reports say a knife attack left 4 people injured, 2 seriously.



