Ισραηλινή πυραυλική επίθεση στα αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπιού. Τα δύο διεθνή αεροδρόμια της Συρίας τέθηκαν εκτός λειτουργίας, ενώ ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε από την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ νωρίς σήμερα το πρωί, μετέδωσαν συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα στρατιωτική πηγή.

«Περίπου στις 05:25 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με στόχο τα διεθνή αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπιού, προκαλώντας τον θάνατο ενός εργαζομένου στο αεροδρόμιο της Δαμασκού και τραυματίζοντας έναν άλλο», δήλωσε η στρατιωτική πηγή.

Η ίδια πηγή έκανε λόγο για «ταυτόχρονα» πλήγματα που προήλθαν «από τη Μεσόγειο, δυτικά της Λατάκειας, και από το κατεχόμενο συριακό Γκολάν». «Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στις πίστες προσγείωσης των αεροδρομίων τα έχουν θέσει εκτός λειτουργίας», πρόσθεσε.

Οι προγραμματισμένες πτήσεις από και προς τα δύο αεροδρόμια μεταφέρονται στο αεροδρόμιο της Λατάκειας, επεσήμανε το συριακό υπουργείο Μεταφορών.

