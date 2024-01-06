Συνάντηση Μπλίνκεν – Ερντογάν: Συζητήθηκε η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και ο πόλεμος στη Γάζα

Περίπου δύο ώρες κράτησε η συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στην Κωνσταντινούπολη. Αμέσως μετά, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ πραγματοποίησε και συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγο πριν αναχωρήσει για την Κρήτη.

Τι συζήτησαν Μπλίνκεν – Ερντογάν

Για τη σύγκρουση στη Γάζα, αλλά και για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες ασφάλειας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ολοκλήρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, συνομίλησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Turkish President @RTErdogan and I discussed the conflict in Gaza, shared security priorities as NATO Allies, and desire to expand our bilateral trade and investment. pic.twitter.com/0CgLT5IBa8— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 6, 2024

Όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα, η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι ο Άντονι Μπλίνκεν «τόνισε την ανάγκη να αποτραπεί η επέκταση της σύγκρουσης, να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων, να επεκταθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και να μειωθούν οι απώλειες αμάχων, καθώς και την ανάγκη εργασίας για μια ευρύτερη, διαρκή περιφερειακή ειρήνη που θα διασφαλίζει την ασφάλεια του Ισραήλ και θα προωθεί την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους».

Τέλος, ο Αντόνι Μπλίνκεν συζήτησε με τον πρόεδρο Ερντογάν για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της υπεράσπισης της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, την ολοκλήρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θρίλερ με την εξαφάνιση της 41χρονης εγκύου στη Θεσσαλονίκη – Η ΕΛΑΣ «ξεψαχνίζει» το κινητό του συντρόφου της

Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Νέες τρυφερές φωτογραφίες του ζευγαριού από το Λονδίνο