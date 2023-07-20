Συναγερμός έχει σημάνει στο Βερολίνο, καθώς ένα λιοντάρι κυκλοφορεί ελεύθερο στο νότιο τμήμα της πόλης.

Οι Αρχές έλαβαν πληροφορίες και βίντεο με το λιοντάρι από κατοίκους και ζήτησαν από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους καθώς και να μην αφήνουν ζώα σε εξωτερικούς χώρους.

Για τον εντοπισμό του λιονταριού κινητοποιήθηκαν ειδικοί κτηνίατροι, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δυο ελικόπτερα εφοδιασμένα με θερμικές κάμερες.

German police are asking people near Berlin to stay inside after a big cat, believed to be a lion, was seen pic.twitter.com/1tspcIikrQ— BNO News (@BNONews) July 20, 2023

Κατά την αρμόδια υπηρεσία του Βερολίνου παραμένει άγνωστο από πού διέφυγε το λιοντάρι ενώ έγινε και σχετικά έρευνα σε ζωολογικούς κήπους και τσίρκο της περιοχής.

