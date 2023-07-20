Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Συναγερμός στο Βερολίνο – Λιοντάρι κυκλοφορεί ελεύθερο (vid)

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Συναγερμός στο Βερολίνο – Λιοντάρι κυκλοφορεί ελεύθερο (vid)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:00

Συναγερμός έχει σημάνει στο Βερολίνο, καθώς ένα λιοντάρι κυκλοφορεί ελεύθερο στο νότιο τμήμα της πόλης.

Οι Αρχές έλαβαν πληροφορίες και βίντεο με το λιοντάρι από κατοίκους και ζήτησαν από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους καθώς και να μην αφήνουν ζώα σε εξωτερικούς χώρους.

Για τον εντοπισμό του λιονταριού κινητοποιήθηκαν ειδικοί κτηνίατροι, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δυο ελικόπτερα εφοδιασμένα με θερμικές κάμερες.

Κατά την αρμόδια υπηρεσία του Βερολίνου παραμένει άγνωστο από πού διέφυγε το λιοντάρι ενώ έγινε και σχετικά έρευνα σε ζωολογικούς κήπους και τσίρκο της περιοχής.

