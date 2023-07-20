Οι Coldplay στην Ελλάδα – Για μία μοναδική συναυλία στις 8 Ιουνίου 2024

Είναι γεγονός! Οι αγαπημένοι και του ελληνικού κοινού Coldplay έρχονται στην Ελλάδα για μία μοναδική συναυλία στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2024.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το βρετανικό συγκρότημα θα δώσει συναυλία στη χώρα μας, που αποτελεί έναν από τους σταθμούς της πανευρωπαϊκής περιοδείας τους για το 2024.

Η φήμη έκανε τον γύρο του διαδικτύου εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα κι επιβεβαιώθηκε σήμερα (Πέμπτη 20/7) με την επίσημη ανακοίνωση των νέων σταθμών της περιοδείας τους από τα social media τους.

Μάλιστα, η Αθήνα θα είναι ο πρώτος σταθμός του πανευρωπαϊκού tour των Coldplay στις 8 Ιουνίου του 2024. Η συναυλία τους θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ.

Οι λάτρεις του βρετανικού συγκροτήματος θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για την περιοδεία τους το 2024 από την Παρασκευή 28 Ιουλίου, οπότε και ξεκινά η προπώληση.

Ωστόσο, όποιος κάνει εγγραφή στο Coldplay.com, θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην προπώληση εισιτήριων από τις 25 Ιουλίου.

