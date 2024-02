Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 3/2 από άγνωστο κατά πολιτών στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare de Lyon στο Παρίσι.

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση, έχουν τραυματιστεί ελαφρά δύο άνθρωποι και ένας ακόμη σε σοβαρή κατάσταση, αν και αναφέρεται πως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Χωρίς να μπορούν να διευκρινιστούν σε αυτή τη φάση τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος συνελήφθη άμεσα, το αρχηγείο της αστυνομίας του Παρισιού ανακοίνωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 8 το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα, στο Gare de Lyon, στο 12ο διαμέρισμα της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

#UPDATE Several people were injured in a knife attack at Paris's Gare de Lyon railway station, a major travel hub, police say, adding that the suspected attacker had been arrested.



The motives behind the attack by the detained man were unclear, police add. The 8:00 am (0700 GMT)…