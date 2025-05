Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Αμβούργου με αποτέλεσμα να διακοπούν όλες οι πτήσεις και όλα τα αεροπλάνα να καθηλωθούν.

Προηγήθηκαν απειλές για αεροπλάνο που προέρχεται από το Ιράν. Η πτήση σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι από την Τεχεράνη και υπάρχει απειλή για βόμβα.

BREAKING: Flights halted at Hamburg Airport in Germany after threats made regarding plane from Iran

Την πληροφορία επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου στο πρακτορείο dpa.

Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση από την Τεχεράνη προς το Αμβούργο μέσω Κωνσταντινούπολης.

#BREAKING : All flights at Germany's Hamburg Airport are suspended due to a threat of an attack on an aircraft from the Iranian capital Tehran, an airport spokeswoman tells dpa. pic.twitter.com/DsqJcDJkAb