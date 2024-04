Επεισόδιο με πυροβολισμούς και τρεις τραυματίες σημειώθηκε σήμερα Τρίτη (2/4) σε σχολείο στην πόλη Βάντα της Φινλανδίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της φινλανδικής αστυνομίας, ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί.

#BREAKING

Finnish police report shooting at school outside #Helsinki



A shooting incident has been reported at a school in #Vantaa in #Finland, Finnish police said in a statement.



An unknown number of people have been injured in the shooting at the school near Helsinki.… pic.twitter.com/JLRewJjDMZ