Σφοδροί βομβαρδισμοί σημειώνονται το βράδυ της Παρασκευής στη Γάζα με το Ισραήλ να σφυροκοπά την περιοχή.

Μάλιστα οι βομβαρδισμοί είναι «οι σφοδρότεροι από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου» ανέφερε η Χαμάς, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «προετοιμάζεται για σφαγές».

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε εξάλλου ότι έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες και το Ίντερνετ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Netblocks, ένας οργανισμός που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια και την πρόσβαση στο Ίντερνετ σε όλον τον κόσμο, έκανε λόγο για «κατάρρευση» των συνδέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η εταιρεία είναι η τελευταία εναπομείνασα μεγάλη εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες καθώς η συνδεσιμότητα μειώνεται εν μέσω συνεχιζόμενων μαχών με το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, μια ανταποκρίτρια του Independent αναφέρει ότι «δεν μπορεί να φτάσει σε κανέναν στη Γάζα» αυτή τη στιγμή και «τίποτα δεν περνάει».

Από την πλευρά της η Χαμάς δήλωσε αργά την Παρασκευή ότι απάντησε στο Ισραήλ με ομοβροντία ρουκετών μετά τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς των παλαιστινιακών εδαφών.

