Ακατάπαυστες είναι οι προετοιμασίες του στρατού του Ισραήλ για τη χερσαία εισβολή στη Γάζα, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Μάλιστα, ο IDF ανακοίνωσε ότι πρόκειται να αυξήσει τα πλήγματα στην περιοχή.

Ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Herzi Halevi, δήλωσε: «Θα εισέλθουμε στη Λωρίδα της Γάζας. Θα ξεκινήσουμε ένα επιχειρησιακό και επαγγελματικό έργο για να καταστρέψουμε τους πράκτορες και τις υποδομές της Χαμάς».

Ο Halevi παραλλήλισε την εισβολή του IDF στη Γάζα, όταν αυτή γίνει, με τα όσα συνέβησαν στις 7 Οκτωβρίου και τη σφοδρότητά τους. Η Γάζα είναι περίπλοκη και πολυπληθής, είπε, αλλά ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται κατάλληλα.

«Όλες οι δυνατότητες των IDF θα είναι μαζί σας σε αυτόν τον ελιγμό. Να είστε γενναίοι, με αυτή τη νοοτροπία, να είστε πολύ αποφασισμένοι και να δώσετε στους στρατιώτες σας αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο Halevi.

Το Ισραήλ θέλει “ν’ αυξήσει τα πλήγματα” στη Γάζα από σήμερα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι σκοπεύει “να αυξήσει” τους βομβαρδισμούς του στη Γάζα, ενόψει της έναρξης της επόμενης φάσης της επιχείρησής του στο παλαιστινιακό έδαφος που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Nuseirat Market in the Gaza Strip pic.twitter.com/Pw0tujl01L — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2023

“Από σήμερα θα αυξήσουμε τα πλήγματα”, δήλωσε ο στρατηγός Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Το Ισραήλ αρνήθηκε να δεχθεί δύο ομήρους που η Χαμάς σκόπευε να απελευθερώσει – Διαψεύδει ο Νετανιάχου

Εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση σκόπευε να απελευθερώσει δύο ακόμη ομήρους για “ανθρωπιστικούς λόγους”, αλλά ότι το Ισραήλ αρνήθηκε να τους δεχτεί.

BREAKING: Netanyahu's office says a Hamas statement about Israel refusing to take two hostages is 'mendacious propaganda' — The Spectator Index (@spectatorindex) October 21, 2023

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές του Ισραήλ αναφέρουν ότι η είδηση αυτή διαψεύδεται και αποτελεί προπαγάνδα.

Αχτίδα αισιοδοξίας από τη διαμεσολάβηση του Κατάρ

Το Κατάρ, μια από τις χώρες που έχουν μεσολαβητικό ρόλο στην κρίση των ομήρων της Χαμάς, θεωρεί πιθανή την απελευθέρωση “πολύ σύντομα” των ομήρων χάρη στις συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας αυτής σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στην εφημερίδα Welt am Sonntag.

“Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι αυτό θα γίνει σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. Αλλά βρισκόμαστε σε έναν δρόμο που θα οδηγήσει πολύ σύντομα στην απελευθέρωση των ομήρων, κυρίως των αμάχων”, δήλωσε ο Μάτζεντ Αλ-Ανσάρι.

Μια διαμεσολάβηση του Κατάρ οδήγησε στην απελευθέρωση δύο Αμερικανίδων το βράδυ της Παρασκευής, καθώς η Ντόχα είχε εξηγήσει ότι είχε συζητήσεις με τους Ισραηλινούς και τη Χαμάς.

“Επί του παρόντος εργαζόμαστε για μια συμφωνία βάσει της οποίας θα απελευθερωθούν πρώτα όλοι οι άμαχοι όμηροι”, πρόσθεσε ο Αλ-Ανσάρι στη συνέντευξη.

Η απελευθέρωση των δύο Αμερικανίδων “μας καθησυχάζει, όπως και τους εταίρους μας, καθώς βλέπουμε ότι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες αποδίδουν και πρέπει να συνεχιστούν”, τόνισε.

Περίπου 200 όμηροι — Ισραηλινοί, ξένοι και πολίτες διπλής υπηκοότητας — απήχθησαν στο Ισραήλ και οδηγήθηκαν στη Γάζα από τους μαχητές της Χαμάς κατά τη διάρκεια της χωρίς προηγούμενο επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Ο τραγικός απολογισμός

Δύο εβδομάδες ακριβώς από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, 5.785 είναι οι νεκροί και πάνω από δέκα χιλιάδες οι τραυματίες. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν και 1.756 παιδιά.

War With Hamas

2 week recap:



🔻6,900+ rockets fired from Gaza at Israel (450+ failed launches inside Gaza).



🔻1,400+ killed.

🔻4,600+ injured.

🔻200+ hostages taken.



🔻1,000+ Hamas terrorists neutralized, many after infiltrating Israel.

🔻Dozens of senior Hamas terrorist… — Israel Defense Forces (@IDF) October 20, 2023

Κι άλλη ανθρωπιστική βοήθεια την Κυριακή (22/10) στη Γάζα

Ο ΟΗΕ ελπίζει ότι μια δεύτερη αυτοκινητοπομπή φορτηγών θα σταλεί στη Γάζα την Κυριακή βάσει ενός μηχανισμού επιθεώρησης της βοήθειας που θα επιτρέψει να αυξηθούν οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας έως την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ο Μάρτιν Γκρίφιθς, επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων.

The UN on Saturday for a ceasefire and unrestricted humanitarian access throughout Gaza after 20 trucks carrying a shipment of aid reached the enclave through the Rafah crossing.@tovahlazaroff #Gaza #UnitedNations #HamasMassacre https://t.co/JdjxZ4MlYQ — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 21, 2023

Μια πρώτη αυτοκινητοπομπή με 20 φορτηγά έφθασε σήμερα στη Γάζα μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφας, αλλά οι προσπάθειες για την παράδοση προμηθειών στον πολιορκούμενο θύλακα καθυστέρησαν μετά το αίτημα του Ισραήλ για επαλήθευση της βοήθειας.

Η αυτοκινητοπομπή των 20 φορτηγών ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν μετά το ταξίδι του στο Ισραήλ την Τετάρτη και δεν υποβλήθηκε στην επιθεώρηση που οι αξιωματούχοι λένε ότι θα χρειαστεί για τις συνεχείς παραδόσεις στον θύλακα.

“Άκουσα σήμερα το απόγευμα, αλλά είμαστε σε διαπραγμάτευση για αυτό τώρα — ότι μπορούμε να έχουμε άλλη μια αυτοκινητοπομπή αύριο, ίσως ελαφρώς μεγαλύτερη, 20 με 30 φορτηγά”, δήλωσε ο Γκρίφιθς σε συνέντευξη στο περιθώριο της διάσκεψης για τη Γάζα, που διεξήχθη στο Κάιρο.

“Είναι απίστευτα σημαντικό να μην υπάρχει κενό στη βοήθεια που διασχίζει τα σύνορα”, δήλωσε. Ο ΟΗΕ δηλώνει ότι χρειάζονται 100 φορτηγά την ημέρα για να ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες στη Γάζα, όπου το Ισραήλ έχει επιβάλει “πλήρη αποκλεισμό” καθώς βομβαρδίζει τον θύλακα σε αντίποινα για την φονική εισβολή μαχητών της Χαμάς στο έδαφός του.

