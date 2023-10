Αισιοδοξία για την τύχη των ομήρων προκαλεί η διαμεσολάβηση του Κατάρ, την ώρα που σε θέση επίθεσης συνεχίζει να βρίσκεται ο ισραηλινός στρατός για τη χερσαία εισβολή στη Γάζα. Δύο εβδομάδες ακριβώς από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, 5.785 είναι οι νεκροί και πάνω από δέκα χιλιάδες οι τραυματίες. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν και 1.756 παιδιά.

War With Hamas

2 week recap:



🔻6,900+ rockets fired from Gaza at Israel (450+ failed launches inside Gaza).



🔻1,400+ killed.

🔻4,600+ injured.

🔻200+ hostages taken.



🔻1,000+ Hamas terrorists neutralized, many after infiltrating Israel.

🔻Dozens of senior Hamas terrorist…