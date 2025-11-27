Σε ρόλο μουσικού ο Πούτιν κατά τη επίσκεψή του στο Κιργιστάν: Προσπάθησε να παίξει κομούζ – Δείτε το βίντεο

Τα σημαντικά ζητήματα που τον απασχολούν άφησε για λίγο στην άκρη ο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς, κατά την επίσκεψή του στο Κιργιστάν, έπαιξε κομούζ, ένα παραδοσιακό όργανο της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, και άλλους αξιωματούχους, έπαιξε για λίγο τις χορδές του οργάνου του Κιργιστάν, σε μία ολιγόλεπτη στάση του κατά τη διάρκεια περιήγησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλάνα που δημοσίευσε η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου δείχνουν τον Πούτιν να δοκιμάζει τις δυνάμεις του στο μουσικό όργανο, ενώ παράλληλα ρωτάει για τον σωστό τρόπο παιξίματος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρώσος πρόεδρος, δείχνει το μουσικό του ταλέντο, καθώς κατά το παρελθόν, είχε παίξει πιάνο και δεν δίστασε να τραγουδήσει κιόλας.