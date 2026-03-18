Σαουδική Αραβία: Τέσσερις τραυματίες στο Ριαντ

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν θραύσματα από αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, σύμφωνα με την πολιτική άμυνα της χώρας.

«Τέσσερις κάτοικοι υπέστησαν τραυματισμούς και προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές, ως αποτέλεσμα της πτώσης θραυσμάτων σε κατοικημένη περιοχή στο Ριάντ μετά την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου», αναφέρει ανακοίνωση της πολιτικής άμυνας στο X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε σήμερα τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους, με ένα θραύσμα να έπεσε κοντά σε διυλιστήριο νότια του Ριάντ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, καθώς το Ιράν απείλησε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στον Κόλπο μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στις δικές του υποδομές.

«Τέσσερις βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν προς την πόλη του Ριάντ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν. Ένα θραύσμα ενός από τους βαλλιστικούς πυραύλους προσγειώθηκε κοντά σε ένα διυλιστήριο νότια του Ριάντ», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του στο X.