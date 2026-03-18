Σαουδική Αραβία: Μπαράζ εκρήξεων μετά απο πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ριάντ (Βίντεο)

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων στις χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το σημείο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ορισμένοι από τους κατοίκους της πόλης δέχθηκαν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνά τους για πρώτη φορά με τα οποία οι αρχές τους προειδοποιούσαν για μια εχθρική εναέρια απειλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι η αεράμυνά της αναχαίτισε με επιτυχία τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς το Ριάντ.

Συντρίμμια έπεσαν σε διάφορα μέρη της πρωτεύουσας λόγω των αναχαιτίσεων, ανέφερε το υπουργείο σε σύντομη ανακοίνωση στο X. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Εκκενώνονται οι εγκαταστάσεις LNG στο Ρας Λαφάν του Κατάρ

Εκκενώνονται οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, δήλωσε σήμερα στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος, μετά την απειλή του Ιράν ότι θα επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου.

Το Ιράν προειδοποιεί για πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον Κόλπο “τις επόμενες ώρες”

Το Ιράν εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ, λέγοντας ότι θα τεθούν στο στόχαστρο πληγμάτων «τις επόμενες ώρες», όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Η προειδοποίηση αφορά το διυλιστήριο της Samerf (Samref Refinery) και το Πετροχημικό Συγκρότημα Τζουμπάιλ (Jubail Petrochemical Complex) της Σαουδικής Αραβίας, το Πεδίο Αερίου Αλ Χοσν (Al Hosn Gas Field) των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το Πετροχημικό Συγκρότημα Μεσαΐντ (Mesaieed Petrochemical Complex), την Εταιρία Χαρτοφυλακίου Μεσαΐντ (Mesaieed Holding Company) και το διυλιστήριο Ρας Λαφάν (Ras Laffan Refinery) του Κατάρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτά τα κέντρα έχουν καταστεί άμεσοι και θεμιτοί στόχοι και θα τεθούν στο στόχαστρο τις επόμενες ώρες. Ως εκ τούτου, όλοι οι πολίτες, κάτοικοι και υπάλληλοι παρακαλούνται να φύγουν αμέσως από αυτές τις περιοχές και να μετακινηθούν σε ασφαλή απόσταση χωρίς καθυστέρηση», αναφέρει η προειδοποίηση.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγο αφότου ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Νότιο Παρς και στην Ασαλούγια υπέστησαν επίθεση. Τα ισραηλινά πλήγματα έγιναν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios επικαλούμενος Ισραηλινό αξιωματούχο.