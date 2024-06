Έξι αστυνομικοί και ένας ιερέας σκοτώθηκαν και 12 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα σε μια σειρά επιθέσεων στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν στο Βόρειο Καύκασο, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το τοπικό υπουργείο Εσωτερικών.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε επίσης ότι μια συναγωγή και μια ορθόδοξη εκκλησία, και οι δύο στόχοι των επιθέσεων, πυρπολήθηκαν.

Η ρωσική αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι αστυνομικοί και ένας ιερέας σκοτώθηκαν σήμερα στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν ένοπλοι σε δύο ορθόδοξες εκκλησίες και σε μια συναγωγή στην περιοχή αυτή.

«Οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν εναντίον δύο ορθόδοξων εκκλησιών, μιας συναγωγής και ενός αστυνομικού σημείου ελέγχου» στο Νταγκεστάν, ανέφερε η επιτροπή, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria-Novosti.

Νωρίτερα τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε σε συναγωγή στο Ντέρμπεντ, τόπο εβραϊκής κοινότητας στην Δημοκρατία του Νταγκεστάν.

Πυροβολισμοί ακούστηκαν και στην πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν, Μαχατσκαλά.

Δύο από τους δράστες σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς, ανέφερε το Baza Telegram.

