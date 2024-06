Τρόμος επικράτησε σε μια συναγωγή στο Ντέρμπεντ της Ρωσίας την Κυριακή 23/6.

Συγκεκριμένα ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε μια συναγωγή στο Ντέρμπεντ, τόπος εβραϊκής κοινότητας στην περιοχή Νταγκεστάν του Βόρειου Καυκάσου.

Η συναγωγή έχει τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Ένας αστυνομικός, ένας ιερέας και ένας φύλακας της συναγωγής σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

#Russia 🇷🇺: Armed militants (very likely affiliated with #ISIS / #ISKP) carried out multiple attacks and set a church and a synagogue on fire in #Derbent and #Makhachkala in #Dagestan.



Additionally militants carried out shooting attacks with multiple rifles as well. pic.twitter.com/IrrrQYf3bE