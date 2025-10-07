Πούτιν: Οι δυνάμεις της Μόσχας κατέλαβαν σχεδόν 5.000 τ.χλμ. στην Ουκρανία από την αρχή του έτους

Από την αρχή του έτους, τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντηση του με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε πως η Μόσχα διατηρεί την στρατηγική πρωτοβουλία κινήσεων στα πεδία των μαχών.

Το Κίεβο επιχειρεί να πλήξει μη στρατιωτικούς στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, αλλά αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τις ισορροπίες, συμπλήρωσε ο Πούτιν.