Πούτιν: Η 11χρονη που αντιμετώπισε τον Ρώσο πρόεδρο ζητώντας βοήθεια για τον τραυματισμένο θείο της (Βίντεο)

Κατά την τελετή της Ημέρας Ενότητας στη Ρωσία, μια 11χρονη κοπέλα πλησίασε τον Βλάντιμιρ Πούτιν μπροστά στις κάμερες, εκφράζοντας ανησυχία για τον θείο της που τραυματίστηκε στον πόλεμο με την Ουκρανία. Το παιδί του ανέφερε ότι ο θείος της τραυματίστηκε στο χέρι, δεν έλαβε σωστή ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο και τώρα τον στέλνουν ξανά στο μέτωπο.

Η μικρή ζήτησε από τον Πούτιν να διασφαλίσει ότι θα μεταφερθεί σε κατάλληλο νοσοκομείο στη Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος, εμφανώς συγκινημένος, της απάντησε: «Θα τον βρούμε, εντάξει;». Όταν η 11χρονη ανέφερε το όνομα του θείου της, ο Πούτιν πρόσθεσε: «Σε ευχαριστώ που τον σκέφτεσαι».

Δείτε το σχετικό βίντεο: