ΔΙΕΘΝΗ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για τις πόλεις Ποκρόφσκ και Βοβτσάνσκ που βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεων της Μόσχας

Τι ανέφερε ο Πεσκόφ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για τις πόλεις Ποκρόφσκ και Βοβτσάνσκ που βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεων της Μόσχας
SPUTNIK POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε χθες Κυριακή διοικητήριο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και ενημερώθηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς σχετικά με τις εξελίξεις στα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν για «την απελευθέρωση των πόλεων Κρασνοαρμέισκ (όπως αποκαλούν οι Ρώσοι το Ποκρόφσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ) και Βοβτσάνσκ (στην περιφέρεια Χαρκόβου)» καθώς και για τα αποτελέσματα στρατιωτικών επιχειρήσεων σε άλλες περιοχές.

Το Κίεβο δεν έχει παραδεχθεί πως οι προαναφερθείσες πόλεις έχουν πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.

