Πορτογαλία: Σε κατάσταση συναγερμού μετά τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές

Δύναμη 1.500 πυροσβεστών επιχειρούν για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που μαίνονται εδώ και μέρες στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Πορτογαλίας, ενώ εκατοντάδες παραμένουν σε ετοιμότητα, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Στον πορτογαλικό βορρά, σφοδρή πυρκαγιά κατακαίει από το Σάββατο το εθνικό πάρκο Peneda-Geres και η δασική πυρκαγιά της Αρούκα που ξέσπασε την Δευτέρα παραμένει ενεργή.

❗️🇵🇹 – Portugal Battles Major Wildfires Amid Swelter



Over 1,700 firefighters, supported by 12 waterbombing aircraft, are tackling three major wildfires in northern and central Portugal, according to the National Emergency and Civil Protection Authority (ANEPC).



