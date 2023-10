Μεγαλώνει κι άλλο η ανησυχία με την εμπλοκή της Χεζμπολάχ στον πόλεμο στο Ισραήλ.

Λίγες ώρες μετά την εμπλοκή της στρατιωτικής οργάνωσης στις συγκρούσεις του Ισραήλ με τη Χαμάς, η Χεζμπολάχ εξέφρασε τη στήριξή της στους Παλαιστίνιους μέσα από τοποθέτηση ανώτατου αξιωματούχου της.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Al Zazeera, μιλώντας σε εκδήλωση στο προπύργιο της Χεζμπολάχ Νταχίε στα περίχωρα της Βηρυτού, ο ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε απευθυνόμενος στους Παλαιστινίους πως «η ιστορία μας, τα όπλα μας και οι ρουκέτες μας είναι μαζί σας. Είμαστε όλοι μαζί σας».

Υπενθυμίζεται πως η Χεζμπολάχ έθεσε στο στόχαστρό της τρεις θέσεις του ισραηλινού στρατού στην αμφισβητούμενη περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα. Το ισραηλινό πυροβολικό εξαπέλυσε στη συνέχεια πυρά στο νότιο Λίβανο ως απάντηση στη Χεζμπολάχ με τον Λίβανο να μπαίνει στη σύρραξη.

Footage shows mortars fired from Lebanon landing in the Mount Dov area pic.twitter.com/qoVK9aEw3X