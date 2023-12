Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο του Καρόλου στο κέντρο της Πράγας. Ο μακελάρης ήταν ένας 24χρονος φοιτητής, με το όνομα David Kozak. Πριν ανοίξει πυρ στο πανεπιστήμιο, είχε πιθανόν σκοτώσει και τον πατέρα του. Σύμφωνα με τον απολογισμό της αστυνομίας, έχουν καταγραφεί 15 νεκροί και 24 τραυματίες.

‼️Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague‼️



The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street



He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS