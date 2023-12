Ένας 24χρονος φοιτητής σκότωσε τουλάχιστον 15 ανθρώπους στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας και λίγο μετά βρέθηκε νεκρός στον ίδιο χώρο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, που έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να επρόκειτο για μια επίθεση «διεθνούς τρομοκρατίας».

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με βαρύ οπλισμό, κινητοποιήθηκαν όταν ξεκίνησε η επίθεση, στο ιστορικό κέντρο της τσεχικής πρωτεύουσας. Πολλά κτίρια εκκενώθηκαν και ζητήθηκε από τους κατοίκους να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Δείτε σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών:

‼️The moment when a student #DavidKozak goes to the roof and opens fire. #Prague #CzechRepublic #CharlesUniversity #shooting pic.twitter.com/sttJBRZYzq

‼️Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague‼️



The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street



He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS