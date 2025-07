Πυροβολισμοί στην Πράγα: Αυτός είναι ο μακελάρης – Τουλάχιστον 15 οι νεκροί – Μυστήριο με τον θάνατο του πατέρα του

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση ενόπλου σήμερα (21/12) στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στο κέντρο της Πράγας.

Στους νεκρούς συγκαταλέγεται και ο δράστης της επίθεσης, που ονομάζεται Νταβίντ Κόζακ και ήταν φοιτητής του Πανεπιστημίου, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές, αυτοπυροβολήθηκε όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο.

Μάλιστα, πληροφορίες θέλουν πριν διαπράξει το μακελειό να είχε πυροβολήσει τον πατέρα του, ο οποίος βρέθηκε νεκρός.

Ο μακελάρης έκανε λογαριασμό 9 Δεκεμβρίου και στο πρώτο του μήνυμα γράφει ότι «αυτό θα είναι το ημερολόγιό μου, όσο περνούν οι μέρες προς το μακελειό στο πανεπιστήμιο».

«Να σας συστηθώ, με λένε Ντέιβιντ.

Νιώθω ότι θέλω να κάνω να εκφράσω τις σκέψεις μου εδώ, να κάνω ένα μακελειό σε σχολείο και πιθανώς μετά να αυτοκτονήσω. Με εμπνέει η Alina Afanaskina (σ.σ. η 14χρονη μαθήτρια που πυροβόλησε συμμαθήτριά της και πυροβόλησε άλλους 5 ανθρώπους, πριν αυτοκτονήσει η ίδια στις αρχές Δεκεμβρίου σε σχολείο στο Μπριάνσκ της Ρωσίας)».

Πάντα ήθελα να σκοτώνω, πίστευα ότι θα γίνω μανιακός στο μέλλον. Στη συνέχεια, όταν ο Ilnaz έκανε το μακελειό (σ.σ. ο 19χρονος Ilnaz Galyaviev, ο μακελάρης σε σχολείο του Καζάν της Ρωσίας στις 11 Μαΐου του 2021 με 9 νεκρούς), συνειδητοποίησα ότι ήταν πολύ πιο κερδοφόρο να κάνω ένα μακελειό παρά δολοφονίες κατά συρροή.

Κάθισα.. Περίμενα.. Ονειρευόμουν.. Ήθελα.. αλλά η Αλίνα ήταν το τελευταίο σημάδι (σ.σ. για να κάνει και ο ίδιος το μακελειό). Ήταν σαν να είχε έρθει να με βοηθήσει από τον παράδεισο την ώρα που έπρεπε.

Αυτό το κανάλι θα είναι κλειστό για πολύ καιρό, αν και ήθελα να το έχω ανοιχτό αρχικά, αλλά μετά διάβασα κάποιες οδηγίες ότι θα ήταν καλύτερα να ανοίξω το κανάλι λίγες ώρες πριν το μακελειό. Μάλλον θα το κάνω.

Αυτό το κανάλι είναι ένα ημερολόγιο όπου θα μιλήσω για τη ζωή μου πριν το μακελειό.

Όλοι με μισούσαν, με μισούν και θα συνεχίσουν να με μισούν. Δεν με νοιάζει, γιατί είναι αμοιβαίο.

Γ@μ@μ@νη μέρα, γ@μ@μ@νη ζωή.

Μισώ τον κόσμο και θέλω να αφήσω όσο περισσότερο πόνο γίνεται.

Γ@μ@μ@ν@ πλάσματα.

Έχω ένα βουητό στα αυτιά μου… σαν κάτι γ@μ@μ@ν@ς πυγολαμπίδες. Θέλω να ξεριζώσω τα αυτιά μου».

