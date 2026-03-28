Πεζεσκιάν: Χαιρέτισε τις προσπάθειες του Πακιστάν για τη μεσολάβηση για τον τερματισμό της «επιθετικότητας» ΗΠΑ-Ισραήλ
Τι ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, χαιρέτισε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στη χώρα του.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, ο Πεζεσκιάν «ευχαρίστησε το Πακιστάν για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που κατέβαλε για να σταματήσει η επιθετικότητα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας», σύμφωνα με την προεδρία.
Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας ετοιμάζονται να συναντηθούν με Πακιστανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο.
