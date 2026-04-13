Ουγγαρία: Τι σηματοδοτεί η μεγάλη νίκη του Μάγιαρ και γιατί πανηγυρίζουν οι ευρωπαϊστές – “Ρώσοι, σπίτια σας”

Σε μια ιστορική στροφή για την Ουγγαρία, οι ψηφοφόροι απομάκρυναν από την εξουσία τον επί 16 χρόνια πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και ανέδειξαν νικητή τον Πέτερ Μάγιαρ.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κέρδισε με καταμετρημένο πάνω από το 95% των ψήφων 138 έδρες σε σύνολο 199, ενώ σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε ότι ο Όρμπαν τον συνεχάρη τηλεφωνικά για τη νίκη του. Παράλληλα, το κόμμα Fidesz του Όρμπαν συγκέντρωσε 55 έδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Europe Elects.

«Τα καταφέραμε», δήλωσε ο Μάγιαρ, απευθυνόμενος στο πλήθος. «Ανακτήσαμε τη χώρα μας. Κερδίσαμε μια πρωτοφανή εντολή». https://t.co/A4gWkr3oRG— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 12, 2026

Ο Μάγιαρ ευχαρίστησε τους 3,3 εκατομμύρια πολίτες που ψήφισαν το κόμμα του, υποσχόμενος «μια πιο ανθρώπινη Ουγγαρία για κάθε πολίτη».

Στην ομιλία του, ο ηγέτης της Tisza υποστήριξε ότι το κόμμα του ξεπέρασε τα «εμπόδια» που, όπως είπε, οργανώθηκαν από το κράτος υπέρ της κυβέρνησης Fidesz. «Ξεπεράσαμε μια τυραννία», τόνισε. 🇭🇺 "Zrobiliśmy to! TISZA i Węgry wygrały te wybory! (…) Wspólnie odzyskaliśmy wolność."



Lider partii Tisza Peter Magyar [@magyarpeterMP] pic.twitter.com/7rqr7Zct9o— tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) April 12, 2026

«Είπαν όχι στον φόβο, είπαν όχι στην προδοσία, είπαν όχι στην αποστασία. Ξεκινήσαμε με λίγους ανθρώπους, ήμασταν ο Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ και στο τέλος, με τη δύναμη της αγάπης, πετύχαμε μια ιστορική νίκη».

Κατά την ομιλία του, ο ηγέτης της Tisza υπογράμμισε ότι η Ουγγαρία επιδιώκει να επανέλθει στον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό.

«Η Ουγγαρία θέλει να είναι ξανά μια ευρωπαϊκή χώρα. Θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη», δήλωσε.

Επίσης, απηύθυνε κάλεσμα και προς τους πολίτες που δεν τον ψήφισαν, ζητώντας πνεύμα «εθνικής ενότητας» για την επόμενη ημέρα.

Από την πλευρά του, ο Βίκτορ Όρμπαν -σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν- αναγνώρισε τη συντριπτική ήττα του, κάνοντας λόγο για ένα «επώδυνο» εκλογικό αποτέλεσμα.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι ακόμη οριστικά, αλλά είναι κατανοητά και σαφή. Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι οδυνηρό για εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η δυνατότητα διακυβέρνησης. Συγχαίρω τον νικητή. Δεν τα παρατάμε ποτέ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο για εμάς. Οι ημέρες που έρχονται θα μας βοηθήσουν να θεραπεύσουμε τις πληγές μας», δήλωσε ο Όρμπαν σε ομιλία του προς τους ψηφοφόρους του κόμματος Fidesz και πρόσθεσε ότι η παράταξή του πλέον θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ουγγαρίας από τη θέση της αντιπολίτευσης.

Ο ίδιος λίγο μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας, ο Μάγιαρ τόνισε σε δηλώσεις του ότι η παράταξή του είχε λάβει αρκετές καταγγελίες για νοθεία και προσπάθεια επιρροής του αποτελέσματος για τις οποίες όπως είπε θα υπάρξει έρευνα κι αν χρειαστεί θα κινηθεί νομικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μάγιαρ έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ – σχέσεις που είχαν επιδεινωθεί κατά τη διακυβέρνηση Όρμπαν, με πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες να σπεύδουν να τον συγχαρούν.

Πιθανότατα η νίκη Μάγιαρ θα σηματοδοτήσει το τέλος της συγκρουσιακής στάσης της Ουγγαρίας μέσα στην ΕΕ και ίσως ανοίξει τον δρόμο για ένα δάνειο 90 δισ. ευρώ προς την πληγείσα από τον πόλεμο Ουκρανία, το οποίο είχε μπλοκάρει ο Όρμπαν.

Ο Γκέργκελι Ρέναϊ, Ούγγρος αναλυτής στο Κέντρο Αμερόληπτης Πολιτικής Ανάλυσης, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η Ουγγαρία αναμένεται να ευθυγραμμιστεί πιο στενά με τους συμμάχους της Δυτικής Ευρώπης, τοποθετώντας τον εαυτό της «στον κύριο κορμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στο εσωτερικό της Ουγγαρίας, η νίκη του κόμματος Tisza θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μεταρρυθμίσεις, οι οποίες –όπως υποστηρίζει το ίδιο– θα στοχεύουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και άλλων θεσμών.

Οι αντιδράσεις ηγετών για τη νίκη του Πέτερ Μάγιαρ

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο συνεχάρη σήμερα Δευτέρα τον νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μάγιαρ, και δήλωσε έτοιμος για «εντατική συνεργασία» μαζί του, ενώ εξέφρασε παράλληλα την ευγνωμοσύνη του στον Ούγγρο απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος έχασε τις εκλογές ύστερα από 16 χρόνια που βρισκόταν στην εξουσία.

Ο Φίτσο, βασικός σύμμαχος του Ορμπάν, τον οποίο είχε υποστηρίξει στις εκλογές, σημείωσε ότι η Σλοβακία είναι έτοιμη για στενούς δεσμούς και ότι παραμένει στόχος η κοινή δράση για την προστασία των ενεργειακών συμφερόντων.

O πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ πανηγύρισε τα μεσάνυχτα την «ένδοξη» νίκη του Πέτερ Μάγιαρ, επικρίνοντας με αιχμηρό τρόπο τη στενή σχέση που είχε καλλιεργήσει ο απερχόμενος πρωθυπουργός με τη Μόσχα.

«Ουγγαρία, Πολωνία, Ευρώπη ξανά ενωμένες! Ένδοξη νίκη, αγαπητοί φίλοι!» δήλωσε ο κ. Τουσκ μέσω X, προσθέτοντας στα ουγγρικά: «Ruszkik haza!» («Ρώσοι σπίτια σας!»). Hungary 🇭🇺 Poland 🇵🇱 Europe 🇪🇺

Back together! Glorious victory, dear friends! Ruszkik haza!— Donald Tusk (@donaldtusk) April 12, 2026

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τον Μάγιαρ για την «εμφατική νίκη» του ίδιου και του κόμματός του Tisza επί του Όρμπαν -με τον οποίο συγκρουόταν συχνά- υποσχόμενος να εντείνει τη διμερή συνεργασία «προς το συμφέρον των δυο εθνών».

«Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μάγιαρ και στο Tisza για την εμφατική νίκη τους (…) Είμαστε έτοιμοι για συναντήσεις και εποικοδομητική συνεργασία προς το συμφέρον των δυο εθνών, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη», ανέφερε ο Ζελένσκι μέσω X. Congratulations to @magyarpeterMP and the TISZA party on their resounding victory. It is important when constructive approach prevails.



Ukraine has always sought good-neighbourly relations with everyone in Europe and we are ready to advance our cooperation with Hungary.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2026

«Ευχαριστώ τον φίλο μου Βίκτορ Όρμπαν για την έντονη συνεργασία των τελευταίων ετών, ξέρω ότι από την αντιπολίτευση θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην χώρα του», υπογράμμισε σε μήνυμά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Peter Magyar, al quale il governo italiano augura buon lavoro. Ringrazio il mio amico Viktor Orban per l’intensa collaborazione di questi anni, e so che anche dall'opposizione continuerà a servire la sua Nazione. Italia e…— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 12, 2026

«Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ για την ξεκάθαρη εκλογική του νίκη. Η ιταλική κυβέρνηση του εύχεται καλή δουλειά. Ιταλία και Ουγγαρία είναι χώρες που συνδέονται με βαθιά φιλία και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με εποικοδομητικό πνεύμα, προς το συμφέρον των λαών μας και των κοινών προκλήσεων, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνεχάρη τον νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μαγιάρ. Congratulations @MagyarPeterMP on your election victory.



This is an historic moment, not only for Hungary, but for European democracy.



I look forward to working with you for the security and prosperity of both our countries.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 12, 2026

«Είναι μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά επίσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Χαίρομαι στην ιδέα ότι θα εργασθώ μαζί σας για την ασφάλεια και την ευημερία των δύο χωρών μας», έγραψε ο ηγέτης των Εργατικών στο X.

Από τη Μαδρίτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε επίσης, μετά την εκλογική επιτυχία του Μαγιάρ, την ικανοποίησή του για τη νίκη «των ευρωπαϊκών αξιών». Hoy ganan Europa y los valores europeos.



Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas.



Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 12, 2026

«Σήμερα νίκησαν η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές αξίες. Συγχαρητήρια σε όλους τους Ούγγρους πολίτες γι’ αυτές τις ιστορικές εκλογές», έγραψε ο Σάντσεθ στο λογαριασμό του στο X, εκφράζοντας την επιθυμία του να εργασθεί μαζί με τον Μαγιάρ «για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους».

Τα συγχαρητήριά του προς τον μεγάλο νικητή των εκλογών στην Ουγγαρία έστειλε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Μητσοτάκης έγραψε: «Μεγάλη νύχτα για την Ουγγαρία και την Ευρώπη: Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μάγιαρ για μια εντυπωσιακή νίκη». Big night for Hungary and Europe! Congratulations @magyarpeterMP on an impressive victory.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 12, 2026

Με μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα τονίζει τη σημασία του ρεκόρ συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές της Ουγγαρίας και επισημαίνει πως «ο λαός μίλησε», υπογραμμίζοντας ότι «ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον νέο πρωθυπουργό». Record turnout shows the democratic spirit of the Hungarian people. They have spoken—and their will is clear.



I look forward to working closely with @magyarpeterMP to make Europe stronger and more prosperous.— António Costa (@eucopresident) April 12, 2026

«Το ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές αποδεικνύει το δημοκρατικό πνεύμα του ουγγρικού λαού. Ο λαός μίλησε και η βούλησή του είναι σαφής. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον Πέτερ Μαγιάρ για να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ευημερούσα», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αντόνιο Κόστα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως συνομίλησε με τον Πέτερ Μαγιάρ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Ουγγαρία. Most beszéltem Magyar Péterrel, hogy gratuláljak neki a magyarországi győzelméhez!



Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép ragaszkodását az Európai Unió értékeihez, valamint Magyarország európai elkötelezettségét.… pic.twitter.com/GXBxreTMSs— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026

«Μόλις μίλησα με τον Πέτερ Μαγιάρ για να τον συγχαρώ για τη νίκη του στην Ουγγαρία!», έγραψε ο Μακρόν στο X. «Η Γαλλία χαιρετίζει μια νίκη της δημοκρατικής συμμετοχής, της προσήλωσης του ουγγρικού λαού στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ρόλο της Ουγγαρίας στην Ευρώπη. Μαζί ας κάνουμε να προχωρήσει μια Ευρώπη περισσότερο κυρίαρχη, για την ασφάλεια της ηπείρου μας, της ανταγωνιστικότητάς μας και της δημοκρατίας μας», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Από το Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνεχάρη επίσης τον Μαγιάρ για την εκλογική του νίκη. Ungarn hat entschieden. Herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Wahl, lieber @magyarpeterMP. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit für ein starkes, sicheres und vor allem geeintes Europa.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 12, 2026

«Ο ουγγρικός λαός αποφάσισε. Τα εγκάρδια συγχαρητήριά μου για την εκλογική επιτυχία σας, αγαπητέ @magyarpeterMP. Προσβλέπω να εργασθώ μαζί σας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια ισχυρή, ασφαλή και πάνω απ’ όλα ενωμένη Ευρώπη. Gratulálok, kedves Magyar Péter!”, έγραψε στο X.

Με διπλό μήνυμα της στο Χ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε για την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία ότι η χώρα «διάλεξε την Ευρώπη». Hungary has chosen Europe.



Europe has always chosen Hungary.



A country reclaims its European path.



The Union grows stronger.



Magyarország Európát választotta.



Európa mindig Magyarországot választotta.



Egy ország visszatér az európai útjára.



Az Unió erősebbé válik.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία», τόνισε στην αρχική της δήλωση η πρόεδρος της Κομισιόν.

Με δεύτερη δήλωσή της γραμμένη και στην ουγγρική γλώσσα, η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επιλέγει πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο ισχυρή».

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος του κόμματος της γαλλικής άκρας δεξιάς Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National, RN), ο Ζορντάν Μπαρντελά, απέτισε φόρο τιμής στον απερχόμενο ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, μετά τη βαριά ήττα που υπέστη αυτός ο τελευταίος στις βουλευτικές εκλογές.

«Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας μεγάλος πατριώτης, ο οποίος κατάφερε κατά τη διάρκεια της θητείας του την οικονομική ανάνηψη της Ουγγαρίας, προώθησε πολιτικές για την οικογένεια οι οποίες επέτρεψαν να προστατευτεί η γεννητικότητα και υπεράσπισε τα σύνορα της χώρας του και της Ευρώπης έναντι των μεταναστευτικών ροών. Ας ελπίσουμε ότι ο διάδοχός του θα κυβερνήσει προς το αποκλειστικό συμφέρον της χώρας και του λαού του», ανέφερε ο κ. Μπαρντελά μέσω X.

Η επικράτηση στις εκλογές του πολιτικού της δεξιάς που πρόσκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πέτερ Μάγιαρ δείχνει πως «οι ακατάπαυστες κατηγορίες των ευρωπαϊκών θεσμών τα τελευταία χρόνια εναντίον της ουγγρικής δημοκρατίας ήταν ανυπόστατες», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν είχε πάει στη Βουδαπέστη τον Μάρτιο για να προσφέρει την υποστήριξή της στον Βίκτορ Όρμπαν.

Η κ. Λεπέν είχε εξάρει τον κ. Όρμπαν χαρακτηρίζοντάς τον «σύμβολο (της) αντίστασης» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.