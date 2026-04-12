Ουγγαρία: Συντριπτική ήττα Όρμπαν μετά από 16 χρόνια – Νικητής ο Μαγιάρ

Ιστορική καμπή για την Ουγγαρία, καθώς ο Πέτερ Μάγιαρ επικράτησε στις εκλογές, βάζοντας τέλος στην 16ετή παραμονή του Βίκτορ Όρμπαν στην εξουσία. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης εξασφάλισε, με καταμετρημένο πάνω από το 45% των ψήφων, 135 έδρες σε σύνολο 199.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο Όρμπαν τον συνεχάρη τηλεφωνικά για τη νίκη του.

Την ίδια στιγμή, το κόμμα Fidesz του Όρμπαν περιορίζεται στις 57 έδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Europe Elects.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο Μάγιαρ δήλωσε ότι η παράταξή του έχει δεχθεί πολλές καταγγελίες σχετικά με πιθανές παρατυπίες και απόπειρες επηρεασμού του εκλογικού αποτελέσματος. Όπως υπογράμμισε, οι σχετικές αναφορές θα διερευνηθούν και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα ακολουθηθούν και νομικές ενέργειες.

«Όποιος διέπραξε ή υποκίνησε εκλογική νοθεία θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου», είπε χαρακτηριστικά.

The election result, although not yet complete, is understandable and clear.



The responsibility and opportunity of governance were not given to us. I congratulated the winning party. pic.twitter.com/c1ZbKuVuuc— Clash Report (@clashreport) April 12, 2026

Οι εκλογές στην Ουγγαρία

Οι βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία πραγματοποιούνται ανά τετραετία, με ένα μικτό εκλογικό σύστημα. Από τις 199 έδρες του Κοινοβουλίου, οι 106 καλύπτονται μέσω μονοεδρικών περιφερειών με πλειοψηφικό σύστημα, ενώ οι υπόλοιπες 93 προκύπτουν από ενιαία εθνική λίστα.

Στις εκλογές του 2022, το κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν εξασφάλισε 135 έδρες, διατηρώντας την πλειοψηφία των δύο τρίτων και δίνοντας τη δυνατότητα στον πρωθυπουργό να συνεχίσει τις συνταγματικές αλλαγές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από το 2010 ίσχυε διαφορετικό εκλογικό μοντέλο, όταν η χώρα διέθετε 386 έδρες στο Κοινοβούλιο. Το σύστημα αυτό άλλαξε μετά την επιστροφή του Όρμπαν και του Fidesz στην εξουσία.