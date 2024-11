Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 22/11 στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου όταν υπήρξε ενημέρωση για ύποπτο αντικείμενο.

Το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε την εκκένωση μεγάλου μέρους του Νότιου τερματικού του αερολιμένα του, προκάλεσε ορισμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, ανέφερε σε ανακοίνωση του το αεροδρόμιο, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο της Βρετανίας- στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Μάλιστα, η βρετανική αστυνομία έστειλε ομάδα πυροτεχνουργών στο σημείο όπως ανακοινώθηκε με πλήθος κόσμου να ταλαιπωρείται.

Το περιστατικό ανέτρεψε τα ταξιδιωτικά σχέδια του Σαββατοκύριακου για χιλιάδες επιβάτες, με περισσότερες από 600 πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν ή να απογειωθούν σήμερα από το Γκάτγουικ, που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 121.000 θέσεις επιβατών, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αεροπορικών αναλύσεων Cirium.

Η αστυνομία του Σάσεξ, η τοπική δύναμη, δήλωσε ότι θα παραμείνει σε ισχύ ένας κλοιός ασφαλείας, ενώ το θέμα θα αντιμετωπιστεί.

«Η αστυνομία κλήθηκε στον Νότιο Τερματικό του αεροδρομίου Γκάτγουικ στις 8.20 π.μ. της Παρασκευής μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου απαγορευμένου αντικειμένου σε αποσκευές», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Για προληπτικούς λόγους, μια ομάδα EOD (Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) έχει αναπτυχθεί στο αεροδρόμιο».

Οι αρχές του αεροδρομίου ανέφεραν στο X ότι οι επιβάτες κρατούνται εκτός του κτιρίου όσο διαρκεί το περιστατικό, ενώ η αστυνομία δήλωσε ότι υπάρχει σημαντική κυκλοφοριακή αναστάτωση στην περιοχή και συνέστησε στον κόσμο να την αποφύγει.

Evacuated passengers at Gatwick Airport's South Terminal are being provided with blankets and foil to keep warm as they wait outside in 7°C temperatures.



Authorities are working to resolve the situation promptly. #GatwickAirport pic.twitter.com/BLqTUD5ciX