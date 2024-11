Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής 22/11 έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την απόφαση για προφυλάκιση του Νίκου Ρωμανού.

Συγκεκριμένα, όταν έγινε γνωστό ότι ο Νίκος Ρωμανός κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή σημειώθηκε ένταση και επεισόδια ανάμεσα σε συγκεντρωμένους και διμοιριών των ΜΑΤ, οι οποίες έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης για να τους απωθήσουν.

Police attack on people gathered in Evelpidon prison for NIKO ROMANO. People who tried to leave the court building were pushed by the police and the police attacked them with chemical gas and sound bombs. #Antireport#Ρωμανος #Greece #Athens pic.twitter.com/dwy85IDCwl