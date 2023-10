Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο από δομή μεταναστών στη Σάμο όπου Παλαιστίνιοι πανηγυρίσουν για το χτύπημα της Χαμάς.

Συγκεκριμένα στο βίντεο διακρίνονται Παλαιστίνιοι πρόσφυγες να πανηγυρίζουν την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς που οδήγησε στο θάνατο δεκάδες πολίτες του Ισραήλ.

Happening in a refugee camp in #Samos Island, #Greece. Palestinian refugees can be seen celebrating the terrorist attack of #Hamas which resulted in death of tens of innocent civilians in #Israel today. I request Greek authorities to arrest il these terrorists and send them to… pic.twitter.com/5krxC7OsKP