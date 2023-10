Δεν χωράει ο νους τις φρικαλεότητες της Χαμάς κατά την εισβολή στο Ισραήλ. Οι ένοπλοι πήραν αιχμαλώτους αμάχους, τους οποίους μάλιστα ανακοίνωσαν πως θα εκτελούν δημόσια για κάθε βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Ανάμεσα στα σοκαριστικά βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας με οικογένεις να κρατούνται όμηροι της Χαμάς στη Γάζα, φρίκη έχει προκαλέσει αυτό που δείχνει την αρπαγή μίας μάνας με τα δύο μωρά της.

Η μητέρα κρατώντας τους τα δύο παιδιά της στην αγκαλιά, κλαίει με λυγμούς και ουρλιάζει την ώρα που ένοπλοι της Χαμάς την σέρνουν από το σπίτι της κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Τα παιδιά είναι 4 ετών και 9 μηνών.

This is Shiri Bibas and her children, Ariel (4) and Kfir (9 mos.) from Kibbutz Nir Oz.

They were kidnapped Saturday morning along with 100+ Israelis.

This is what terrorism looks like.

#terrorism #IsraelAtWar