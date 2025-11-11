Ουκρανία: Στενός συνεργάτης του Ζελένσκι εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς

Μπλεγμένος στο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει συνταράξει την Ουκρανία φέρεται να είναι ο Τίμουρ Μίντιτς, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας και συνιδιοκτήτης της παραγωγικής εταιρείας Kvartal 95 του προέδρου, φέρεται να έχει αποκομίσει κέρδη από τους δεσμούς του με τον Ζελένσκι και να έχει αυξήσει δραματικά την επιρροή του τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με έρευνες δημοσιογράφων.

Ο Μίντιτς ωστόσο προκειμένου να γλυτώσει από τις έρευνες έφυγε από τη χώρα με αεροπλάνο όπως αναφέρουν οι πηγές.

Το NABU (Εθνικό Γραφείο κατά της διαφθοράς), που πρόσφατα ο Ζελένσκι επιχείρησε να κλείσει, επιβεβαίωσε πως ερευνά υπόθεση «εγκληματικής οργάνωσης σε ανώτερο επίπεδο» στον ενεργειακό τομέα, με τον ίδιο τον πρόεδρο της χώρας να αναφέρεται σε αυτή την επιχείρηση.

⚡️#НАБУ та #САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.



15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів.



Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η NABU και η SAPO αποκάλυψαν τις δραστηριότητες μιας εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία συμμετείχαν νυν και πρώην αξιωματούχοι ενέργειας, ένας γνωστός επιχειρηματίας στα μέσα ενημέρωσης και άλλα άτομα. Οι συμμετέχοντες σε αυτήν δημιούργησαν ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο διαφθοράς για να επηρεάσουν τις δραστηριότητες στρατηγικών επιχειρήσεων του κρατικού τομέα, ιδίως της JSC NNEGC Energoatom, να αποκομίσουν παράνομα οφέλη και να ξεπλύνουν χρήματα.

Αυτή τη στιγμή, οι ντετέκτιβ έχουν συλλάβει 5 άτομα βάσει του άρθρου 208 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Ουκρανίας και 7 από τα μέλη της έχουν ενημερωθεί για την υποψία, συμπεριλαμβανομένων:

επιχειρηματίας – επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης·

πρώην σύμβουλος του Υπουργού Ενέργειας·

Εκτελεστικός Διευθυντής Φυσικής Προστασίας και Ασφάλειας της JSC NNEGC Energoatom·

Τέσσερα άτομα είναι «υπάλληλοι» του γραφείου υποστήριξης για το ξέπλυμα χρήματος.

Το ζήτημα της υποβολής αίτησης στο δικαστήριο για προληπτικά μέτρα επιλύεται.

Σχέδιο

Η κύρια δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης ήταν η συστηματική λήψη παράνομων οφελών από τους αντισυμβαλλομένους της Energoatom σε ποσοστό 10% έως 15% της αξίας των συμβάσεων.

Συγκεκριμένα, στους αντισυμβαλλομένους της Energoatom επιβλήθηκαν όροι για την καταβολή μιζών, ώστε να αποφευχθεί η αναστολή πληρωμών για παρεχόμενες υπηρεσίες/παρεχόμενα προϊόντα ή η στέρηση της ιδιότητας του προμηθευτή. Αυτή η πρακτική ονομάστηκε «εμπόδιο».

Για την εφαρμογή του σχεδίου, ο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκει τον πρώην αναπληρωτή επικεφαλής του Ταμείου Κρατικής Περιουσίας, ο οποίος αργότερα έγινε σύμβουλος του Υπουργού Ενέργειας, καθώς και έναν πρώην αξιωματικό επιβολής του νόμου που κατείχε τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή για τη φυσική προστασία και ασφάλεια της εταιρείας.

Χρησιμοποιώντας τις επίσημες διασυνδέσεις τους στο υπουργείο και την κρατική εταιρεία, διασφάλιζαν τον έλεγχο των αποφάσεων για το προσωπικό, των διαδικασιών προμηθειών και των χρηματοοικονομικών ροών.

Στην πραγματικότητα, η διαχείριση μιας στρατηγικής επιχείρησης με ετήσια έσοδα άνω των 200 δισεκατομμυρίων UAH δεν διεξήχθη από επίσημους αξιωματούχους, αλλά από εξωτερικούς παράγοντες που δεν είχαν καμία επίσημη εξουσία, αλλά ανέλαβαν τον ρόλο των «παρατηρητών».

Νομιμοποίηση

Η λειτουργία της νομιμοποίησης παράνομα αποκτηθέντων κεφαλαίων ανατέθηκε σε ξεχωριστό γραφείο της εγκληματικής οργάνωσης, που βρίσκεται στο κέντρο του Κιέβου.

Το ακίνητο ανήκε στην οικογένεια του πρώην βουλευτή και νυν γερουσιαστή της Ρωσικής Ομοσπονδίας Αντρίι Ντέρκατς, ο οποίος κατηγορείται από την NABU και την SAPO σε άλλη ποινική διαδικασία.

Αυτό το γραφείο χρησιμοποιούνταν για την αυστηρή καταγραφή των εισπραχθέντων κεφαλαίων, τη διεξαγωγή «μαύρης λογιστικής» και την οργάνωση του ξεπλύματος χρήματος μέσω ενός δικτύου εταιρειών που δεν ήταν κάτοικοι Ουκρανίας. Ένα σημαντικό μέρος των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων μετρητών, διεξήχθη εκτός Ουκρανίας.

Για την παροχή υπηρεσιών σε μη μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, το γραφείο έλαβε πληρωμή με τη μορφή τόκων επί των ποσών που δαπανήθηκαν.

Συνολικά, περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια πέρασαν από το λεγόμενο «πλυντήριο» κατά την περίοδο που καταγράφηκαν οι δραστηριότητές τους.

Λειτουργία

Η ειδική επιχείρηση για την καταγραφή των δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης διήρκεσε περισσότερο από 15 μήνες – από το καλοκαίρι του 2024. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συλλέχθηκε μεγάλη ποσότητα δεδομένων και αποκτήθηκαν χιλιάδες ώρες ηχογραφήσεων. Η NABU και η SAPO αξιολογούν τις ενέργειες όλων των συμμετεχόντων σε αυτά τα υλικά.

Σχεδόν ολόκληρο το προσωπικό των ντετέκτιβ του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς συμμετείχε στην εφαρμογή του στο τελικό στάδιο.

Με δικαστικές αποφάσεις, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 70 έρευνες στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές και κατασχέθηκε σημαντικός αριθμός εγγράφων και μετρητών.

Οι ντετέκτιβ της NABU και οι εισαγγελείς της SAPO συνεχίζουν να εντοπίζουν άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.