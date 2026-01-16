Ουκρανία: Εξετάζεται σενάριο “μερικής ένταξης” στην ΕΕ – Οι φόβοι για αντιδράσεις των υπό ένταξη χωρών και το σύστημα δύο ταχυτήτων

Οι διπλωματικές “ζυμώσεις” για την Ουκρανία συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάζει ενδεχόμενο μερικής ένταξης της χώρας στους κόλπους της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ukrainska Pravda που επικαλείται ευρωπαίους αξιωματούχους, η Ουκρανία θα μπορούσε να γίνει μέλος της ΕΕ, χωρίς ωστόσο να διαθέτει στην πρώτη φάση δικαίωμα ψήφου σε συνόδους κορυφής των ηγετών ή σε συνεδριάσεις υπουργών.

Την ίδια ώρα, βάση κάποιων προϋποθέσεων θα μπορούσε να καταστεί επιλέξιμη για αγροτικές ενισχύσεις και χρηματοδότηση ανάπτυξης στο εσωτερικό της χώρας.

Το σχέδιο έχει προκαλέσει ανησυχίες σε ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά και σε άλλες υποψήφιες χώρες, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι θα δημιουργήσει ένα σύστημα «δύο ταχυτήτων», το οποίο ενδέχεται να αποδυναμώσει την έννοια της πλήρους συμμετοχής και να περιπλέξει μελλοντικές διαδικασίες διεύρυνσης.

Πηγές που επικαλείται η Ukrainska Pravda υπογραμμίζουν ότι η ιδέα βρίσκεται ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας και ότι δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση. Διπλωμάτες φέρονται να προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη προσαρμογή του πλαισίου ένταξης ειδικά για την Ουκρανία θα μπορούσε να επηρεάσει και άλλους υποψηφίους, ιδίως από τα Δυτικά Βαλκάνια, όπως το Μαυροβούνιο και η Αλβανία.