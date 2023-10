“Οι τρομοκράτες δεν θα επιτύχουν ποτέ τους σκοπούς τους“, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώπιον του κοινοβουλίου, μερικές ώρες μετά τη βομβιστική επίθεση μπροστά από το υπουργείο Εσωτερικών στην Άγκυρα.

“Οι κακούργοι που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών δεν πέτυχαν τους σκοπούς τους και δεν θα τους επιτύχουν ποτέ“, είπε, μετά τον τραυματισμό δύο αστυνομικών στην επίθεση, κατά την οποία οι δύο επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν.

“Η Τουρκία δεν περιμένει πλέον τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έκανε να υπομένουμε στην πόρτα της 40 χρόνια“, είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Τούρκος πρόεδρος.

“Τηρήσαμε όλες τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στην ΕΕ, όμως εκείνοι δεν τήρησαν σχεδόν καμία δική τους“, είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να ανεχθεί “νέες απαιτήσεις ή όρους στη διαδικασία ένταξης” της Τουρκίας.

O υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο τρομοκράτες εξαπέλυσαν βομβιστική επίθεση μπροστά από το κτίριο του υπουργείου στην Άγκυρα, εξηγώντας ότι ο ένας από τους δράστες «εξουδετερώθηκε» και ο άλλος σκοτώθηκε όταν πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε.

«Δύο τρομοκράτες εμφανίστηκαν με ελαφρύ εμπορικό όχημα περίπου στις 09:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) μπροστά από την πύλη εισόδου της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας του υπουργείου Εσωτερικών και εξαπέλυσαν επίθεση με βόμβα», διευκρίνισε στην πλατφόρμα X ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια.

NEW: Ankara attack footage from this morning. #Turkey pic.twitter.com/CshYPAB64H