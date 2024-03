Συνελήφθη ο άνδρας που κρατούσε ομήρους σε καφετέρια στην πόλη Έντε της Ολλανδίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, απελευθερώθηκαν όλοι οι όμηροι.

Δύο άνδρες, ένας εκ των οποίων φορώντας μπαλακλάβα, εξήλθαν από το μπαρ, όπου από το πρωί είχαν πιαστεί αρκετοί άνθρωποι όμηροι, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP. Ο ένας είχε χειροπέδες που του είχαν φορέσει αστυνομικοί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νωρίτερα, είχαν απελευθερωθεί τρεις άνθρωποι που είχαν πέσει θύματα του δράστη και ήταν όμηροι στο ίδιο μαγαζί.

Οι αστυνομικές αρχές της Ολλανδίας ήταν για ώρες σε κατάσταση συναγερμού, καθώς υπήρχαν πληροφορίες πως ο άνδρας είχε στην κατοχή του εκρηκτικά και όπλα.

