Άνθρωποι κρατούνται αυτή την ώρα όμηροι σε καφέ στην πόλη Έντε της ανατολικής Ολλανδίας και η αστυνομία έχει προχωρήσει στην εκκένωση κατοικιών στην περιοχή.

Από τις αρχές διευκρινίστηκε πως δεν υπάρχει ένδειξη ότι πρόκειται για τρομοκρατικό επεισόδιο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν εκκενωθεί 150 σπίτια.

⚡️Hostage Situation in Netherlands – Bomb Squad Deployed



A masked individual has reportedly taken five hostages in a cafe or bar in the central town of Ede.



Video circulating online shows police using a robot to investigate the scene, with the suspect allegedly claiming to have… pic.twitter.com/HoxbChw0M3