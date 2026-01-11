Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
 Ο Τραμπ προτείνει στην Αβάνα να κάνει μία συμφωνία με την Ουάσινγκτον "πριν είναι πολύ αργά"

Σχετικά με την προμήθεια πετρελαίου από την Βενεζουέλα

 Ο Τραμπ προτείνει στην Αβάνα να κάνει μία συμφωνία με την Ουάσινγκτον “πριν είναι πολύ αργά”
DEBATER NEWSROOM

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα ότι η Κούβα θα πρέπει να καταλήξει σε μία συμφωνία με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η νησιωτική χώρα δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα.

“ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα ότι θα κάνουν μία συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ”, έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth ‌Social.

“Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έρχονταν από τη Βενεζουέλα”, ανέφερε ο Τραμπ.

