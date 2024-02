Για τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου προειδοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν τονίζοντας πως οι χώρες του ΝΑΤΟ ότι διακινδυνεύουν πυρηνική σύγκρουση αν στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία.

Υποστήριξε επίσης πως οι δυτικές απειλές δημιουργούν «πραγματική» απειλή πυρηνικού πολέμου. «Έχουμε επίσης όπλα που μπορούν να πλήξουν το έδαφός σας», ανέφερε.

