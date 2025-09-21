Ο Ντόναλντ Τραμπ διορίζει πρώην συμμετέχουσα σε καλλιστεία ως εισαγγελέα της Βιρτζίνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στον διορισμό της Λίντσεϊ Χάλιγκαν ως εισαγγελέα της Ανατολικής Περιφέρειας της Βιρτζίνια, μιας δικηγόρου που ανήκει στον στενό κύκλο της νομικής του ομάδας και υπήρξε προηγουμένως δικηγόρος του.

Η Χάλιγκαν είχε συμμετάσχει δύο φορές στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Colorado, φτάνοντας στους ημιτελικούς το 2009 και κατακτώντας την τρίτη θέση το 2010.

Ο διορισμός της έγινε μετά την ξαφνική απομάκρυνση του προηγούμενου εισαγγελέα, Erik Sieber, ο οποίος είχε αντισταθεί στις πιέσεις να ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ.

"Lindsey is a really good lawyer…" –Trump sending a DM to AG Pam Bondi via Truth Social, which has since been deleted



Lindsey Halligan's background is insurance law. She is now overseeing an overhaul of the Smithsonian Institution in alignment with Trump's "American ideals." https://t.co/bkco89Ay44 pic.twitter.com/aLJFKz6kpl— Bad Fox Graphics (@BadFoxGraphics) September 21, 2025

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό μέσω του Truth Social, εκφράζοντας έπαινο για τη γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπρόντι, και επισημαίνοντας την ανάγκη για έναν «σκληρό εισαγγελέα» στην Ανατολική Βιρτζίνια: «Η Παμ Μπόντι κάνει εξαιρετική δουλειά ως γενική εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ προσεκτική, πολύ έξυπνη, αγαπά τη χώρα μας, αλλά χρειάζεται έναν σκληρό εισαγγελέα στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπως η πρότασή μου, η Λίντσεϊ Χάλιγκαν, για να προχωρήσουν τα πράγματα».

The Trump Administration sent a letter to the Smithsonian requesting a content review.



Lindsey Halligan says exhibits should NOT be ideologically charged:



“It’s important to reignite American pride, American excellence, and show kids the American dream really is possible.” pic.twitter.com/uc3bkAZF89— Daniel Baldwin (@baldwin_daniel_) August 26, 2025

Η Χάλιγκαν, πρώην ειδική βοηθός του Τραμπ, είχε αναλάβει την υπεράσπισή του κατά τη διάρκεια της έρευνας στο θέρετρο Mar-a-Lago για απόρρητα έγγραφα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα αναλάβει τα καθήκοντά της σε προσωρινή βάση πριν επικυρωθεί επισήμως ο διορισμός της από τη Γερουσία.