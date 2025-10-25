Ο Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του ηγέτη της αντιπολίτευσης Λεοπόλντο Λόπες

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ζήτησε από την ανώτατη δικαστική αρχή της χώρας του να αφαιρέσει την υπηκοότητα από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Λεοπόλντο Λόπες, κατηγορώντας τον ότι ενθαρρύνει μια αμερικανική στρατιωτική εισβολή.

Το Καράκας λέει ότι ο Λόπες στηρίζει την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων, μαχητικών αεροσκαφών και Αμερικανών στρατιωτών στην Καραϊβική, στο πλαίσιο αυτού που ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει ως επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Ο Μαδούρο επιμένει ότι στόχος είναι να τον ανατρέψουν και ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ έκανε γνωστό σήμερα ότι ο πρόεδρος προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας του να αφαιρέσει την υπηκοότητα του Λόπες.

Το αίτημα υποβλήθηκε «λόγω της γελοίας, εγκληματικής και παράνομης έκκλησής του για στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα», επειδή «συνεχίζει να προωθεί τον οικονομικό αποκλεισμό» της χώρας του αλλά και επειδή ζητά «τη σφαγή των Βενεζουελάνων, με τη συνεργασία ξένων κυβερνήσεων», πρόσθεσε.

Ο πρύτανης της Σχολής Νομικών και Πολιτικών Επιστημών στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Βενεζουέλας, Χουάν Κάρλος Απίτς, εξήγησε ωστόσο ότι ο νόμος δεν προβλέπει την ανάκληση της υπηκοότητας των εκ γενετής Βενεζουελάνων. Μόνο όσοι πολιτογραφήθηκαν Βενεζουελάνοι είναι δυνατόν να στερηθούν την υπηκοότητα, κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Οι εκπρόσωποι της πιο ριζοσπαστικής πτέρυγας του κόμματος του Μαδούρο έχουν αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν ότι πολλοί ηγέτες της αντιπολίτευσης, τους οποίους αποκαλούν «προδότες», μπορεί να χάσουν την υπηκοότητά τους.

Ο Λόπες, πρώην δήμαρχος του Τσακάο, ενός προαστίου του Καράκας, είχε καταδικαστεί το 2015 σε κάθειρξη 14 ετών για υποκίνηση βίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που στοίχισαν τη ζωή σε 43 ανθρώπους το 2014. Το 2017 του επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός και, δύο χρόνια αργότερα, συμμετείχε στην αποτυχημένη στρατιωτική εξέγερση κατά του Μαδούρο. Αφού απέτυχε αυτό το σχέδιο, κατέφυγε στην κατοικία του πρεσβευτή της Ισπανίας στο Καράκας και το 2020 έφυγε για τη Μαδρίτη.