Ο στρατός του Ισραήλ κάνει το επόμενο βήμα στον πόλεμο, προχωρά στη νέα του φάση εναντίον της Χαμάς στη Γάζα. Αυτά είπε σε δηλώσεις του σήμερα (28/10) ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Χέρζι Χαλεβί, τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στον βομβαρδισμένο παλαιστινιακό θύλακα.

A statement from LTG Herzi Halevi. “The objectives of this war require a ground operation – the best soldiers are now operating in Gaza.” pic.twitter.com/KUGj6cG4Ke

«Ο πόλεμος έχει στάδια και σήμερα προχωράμε στο επόμενο στάδιο. Οι δυνάμεις μας αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας», είπε στο τηλεοπτικό του μήνυμα ο Χαλεβί.

Ο Χαλεβί είπε ότι για την επίτευξη των στόχων του Ισραήλ στη Γάζα «απαιτείται μια χερσαία επιχείρηση», και πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει τρόπος να καταστραφεί ο εχθρός χωρίς να μπούμε στο δικό του έδαφος».

Ο στρατηγός διαβεβαίωσε ότι «ο εχθρός έχει πολλές εκατοντάδες νεκρούς» και υποδομές του έχουν καταστραφεί. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «θα κάνει ό,τι μπορεί» για να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά η Χαμάς.

«Θα νικήσουμε» καταλήγει το μήνυμα του Χαλεβί.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε δημόσια ότι κατά τη διάρκεια των πρόσφατων στρατιωτικών επιχειρήσεων στη βόρεια πλευρά της Λωρίδας της Γάζας, αρκετοί τρομοκράτες στοχοποιήθηκαν. Επιπλέον, επιτέθηκαν από αέρος και σε ένα παγιδευμένο σπίτι.

Combined combat forces of armor, combat engineers and infantry have been operating on the ground in northern Gaza since early Friday evening.



🔴Identified terrorist cells attempting to launch anti-tank missiles and mortar shells and struck… pic.twitter.com/QVv44VrXD0