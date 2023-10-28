Πιερρακάκης για 28η Οκτωβρίου – «Τιμούμε τη μνήμη εκείνων που απάντησαν σωστά στα διλήμματα της Ιστορίας»

Τιμώντας την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρέθηκε στη δοξολογία και στη μαθητική παρέλαση και έστειλε το δικό του μήνυμα στους απανταχού Έλληνες.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έκανε και μία εκτενή ανάρτηση με αφορμή την ημέρα, στην οποία συμπεριέλαβε και φωτογραφίες από την ημέρα.

«Εκπροσώπησα την Ελληνική Κυβέρνηση στη δοξολογία και τη μαθητική παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Τιμούμε τη μνήμη εκείνων που απάντησαν σωστά στα διλήμματα της Ιστορίας, που έδωσαν την άνιση μάχη και την κέρδισαν, που πέρασαν πόνο, πείνα, Κατοχή και μετά ξαναέχτισαν την Ελλάδα.

Τιμούμε τη μνήμη τους σήμερα μαζί με τους μαθητές μας, μαζί με τα παιδιά μας. Εμείς θα είμαστε δίπλα στις δικές τους μάχες. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά Ελλάδα!», έγραψε στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

