Ο Μπάιντεν θα απευθύνει έκτακτο διάγγελμα – Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ο πρόεδρος Μπάιντεν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και μπήκε γρήγορα στο Οβάλ Γραφείο
Με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος από το Οβάλ Γραφείο το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα), έγραψε δημοσιογράφος του CNN στο Χ.
