Μια σφοδρή, ταχέως εξελισσόμενη χειμερινή καταιγίδα προκαλεί ισχυρές χιονοπτώσεις στις βορειοανατολικές ΗΠΑ σήμερα, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις εκατομμυρίων Αμερικανών, κλείνοντας σχολεία και σπέρνοντας το χάος στις αερομεταφορές σε ολόκληρη την περιοχή.

Σε περισσότερους από 30 εκατομμύρια ανθρώπους, από το βορειοανατολικό τμήμα της Δυτικής Βιρτζίνια έως τη Νέα Αγγλία, οι αρχές απηύθυναν προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, την ώρα που η χειμερινή καταιγίδα σάρωσε τμήματα της περιοχής όπου το ύψος του χιονιού έφθασε τα 15 εκατοστά κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγινε γνωστό από την Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης η βροχή μετατράπηκε σε χιόνι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η αμερικανική μεγαλούπολη αναμένεται να δεχτεί τουλάχιστον 17 εκατοστά χιόνι κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθιστώντας την κυκλοφορία στους δρόμους επικίνδυνη.

Ο ρυθμός της χιονόπτωσης ανέρχεται σε 5 εκατοστά την ώρα στο Λόουερ Χάντσον, όπως έγινε γνωστό από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πόλης της Νέας Υόρκης με μήνυμά της στο X.

«Αυτοί οι ρυθμοί (χιονόπτωσης) θα καταγραφούν νοτιότερα τις επόμενες ώρες έως το μεσημέρι, οδηγώντας σύντομα σε καλυμμένους από χιόνι δρόμους και επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης», επισήμανε η υπηρεσία, απευθύνοντας έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν προσοχή.

Σε άλλα τμήματα της περιοχής το ύψος του χιονιού που θα πέσει αναμένεται να φθάσει έως τα 30 εκατοστά προτού η καταιγίδα μετατοπιστεί ανατολικότερα. Στη Βοστόνη, το ύψος του χιονιού θα μπορούσε να ανέλθει στα 22 εκατοστά, με αποτέλεσμα ο δήμαρχος της πόλης να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 | 𝐌𝐀𝐈𝐍𝐄, 𝐔𝐒𝐀🇺🇸

Wherever in the world and regardless of the weather, our team does everything they can to ensure that our greenhouse construction projects run smoothly. This also applies to our project for 🥬lettuce cultivation in the USA🇺🇸. pic.twitter.com/6n8or8guhg