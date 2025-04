Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας το βράδυ της Παρασκευής 25/4 σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το EMSC το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 40 χλμ. ΝΔ του Μπαχτσελιέβλερ και 28 χλμ. ΝΔ του Εσενγιούρτ.

Παράλληλα, το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 7 χιλιόμετρα.

