Ο Αμερικανός ηθοποιός Κρίστιαν Όλιβερ βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με τις δύο κόρες του, ηλικίας 10 και 12 ετών, καθώς το αεροπλάνο τους έκανε βουτιά με τη μύτη και συνετρίβη στα νερά ανοιχτά ενός μικρού νησιού της Καραϊβικής.

Δείτε το βίντεο από τη συντριβή του αεροσκάφους, όπως καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες

O Κρίστιαν Όλιβερ με την πρώην σύζυγό του και τις δύο κόρες τους τον Μάρτιο του 2015

Ο Kρίστιαν Κλέπσερ, γεννημένος στη Γερμανία, που ήταν 51 ετών και είχε το καλλιτεχνικό όνομα Κρίστιαν Όλιβερ, επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκε στο δυστύχημα, μαζί με τα παιδιά του, Μαντίτα και Άννικ. Ο πιλότος του αεροπλάνου, Ρόμπερτ Σατς, σκοτώθηκε επίσης.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Όλιβερ εμφανίστηκε σε σημαντικές ταινίες όπως το «Speed Racer» και το «Valkyrie», ενώ πρόσφατα είχε ρόλο στο «Indiana Jones».

Hollywood actor Christian Oliver, 51, who appeared in Speed Racer is revealed as victim of Caribbean plane crash that also killed his daughters aged 10 and 12 and pilot https://t.co/XryDTRYgsH pic.twitter.com/cklN15yHbd — Daily Mail Online (@MailOnline) January 5, 2024

Ανάμεσα στους πρώτους του ρόλους στις ΗΠΑ ήταν και η μακρόχρονη συμμετοχή του στο «Saved by the Bell: The New Class» το 1995. Εμφανίστηκε επίσης ως χαρακτήρας στο επιτυχημένο βιντεοπαιχνίδι «Medal of Honor: Above and Beyond».

Η τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι στα νερά ανοιχτά της Bequia, που ανήκει στο Σεν Βίνσεντ, ένα νησί της Καραϊβίκης.

Ο Όλιβερ θα εμφανιστεί στην επερχόμενη ταινία «Forever Hold Your Peace», της οποίας ήταν επίσης παραγωγός, και μόλις γύρισε τις τελευταίες του σκηνές στις 20 Δεκεμβρίου.

Ο σκηνοθέτης της τελευταίας του ταινίας, Νικ Λάιον, απέτισε φόρο τιμής στον αδικοχαμένο ηθοποιό, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία την τελευταία μέρα των γυρισμάτων τους λέγοντας: «Μιλούσαμε για την παραγωγή μιας ταινίας μαζί για χρόνια και τελικά τα καταφέραμε! Ευχαριστώ που είσαι σπουδαίος συνάδελφος, ηθοποιός και φίλος».



Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, έφτασε με τις κόρες του στην Καραϊβική στις 26 Δεκεμβρίου.

Σε ένα βίντεο από την τραγική συντριβή, ένα άτομο που καταγράφει ακούγεται να λέει: «Το αεροπλάνο συνετρίβη! Καλέστε την ακτοφυλακή!».



Σύμφωνα με τις αρχές, το αεροπλάνο βρισκόταν καθ’ οδόν προς την Αγία Λουκία όταν συνετρίβη. Λίγα λεπτά μετά την απογείωσή τους από το αεροδρόμιο JF Mitchell στην Bequia, το αεροπλάνο αντιμετώπισε απροσδιόριστες δυσκολίες.

Τοπικοί ψαράδες και κολυμβητές αναψυχής που βρίσκονταν στην περιοχή βοήθησαν στην αρχική έρευνα, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Το βάθος του νερού πιστεύεται ότι είναι περίπου 21 μέτρα.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Searchlight με έδρα το Σεντ Βίνσεντ αναφέρει ότι ο πιλότος τηλεφώνησε στον πύργο ελέγχου λίγο μετά την απογείωση για να τους πει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα και επέστρεφε πίσω. Αυτή ήταν η τελευταία επικοινωνία.

Σε συνέντευξή του στο τοπικό μέσο ενημέρωσης iWitness News, ένας ντόπιος ψαράς επέκρινε την αντίδραση της ακτοφυλακής στην τραγωδία.

«Τους εξηγήσαμε ότι η παλίρροια είχε πλέον αρχίσει να τρέχει, οπότε αν το αφήνατε (τα συντρίμμια) εκεί, υπήρχε (πιθανότητα) να μην ξαναβρούμε το αεροπλάνο, να παρασυρθεί», είπε.

Πρόσθεσε ότι η πορεία της παλίρροιας θα είχε οδηγήσει το αεροπλάνο σε ανοιχτή θάλασσα. Χρησιμοποιώντας σχοινιά και μια σημαδούρα για να σηματοδοτήσουν τη θέση, οι ψαράδες πήραν την απόφαση να ανασύρουν οι ίδιοι τα πτώματα.

Ενώ ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ότι η ακτοφυλακή θα έπρεπε να είχε κρατήσει προσωπικό στην περιοχή μέχρι να ανασυρθούν πλήρως τα συντρίμμια.

Ο ανώνυμος ψαράς δήλωσε ότι βρισκόταν κοντά στην περιοχή όπου το αεροπλάνο προσέκρουσε στο νερό και έφτασε στο σημείο όταν αυτό βυθίστηκε.

Όταν έφτασε η ακτοφυλακή, ο ψαράς είπε ότι τους είπαν να περιμένουν την άφιξη των επίσημων δυτών για να μπορέσουν να ανασύρουν τα πτώματα.

Ο Κόρνελ Κάμπελ, ο οποίος ήταν μάρτυρας της συντριβής, δήλωσε στο iWitness ότι το αεροπλάνο τράβηξε την προσοχή λόγω του «ήχου του αεροπλάνου, του κινητήρα, της προπέλας».

«Τα πάντα έσβησαν την πρώτη φορά. Έτσι, είπα στον φίλο μου: “Αυτό το αεροπλάνο θα συντριβεί”. Αλλά το αεροπλάνο ξαναχτύπησε σαν να ξαναβρήκε δύναμη», είπε.

Ο Κάμπελ εξήγησε ότι το αεροπλάνο ανέκτησε την ισχύ του αλλά είχε χάσει ύψος κατά την αρχική βλάβη. Καθώς ο πιλότος προσπαθούσε να διορθώσει την πτώση, η ισχύς φάνηκε να χάνεται ξανά και «απλά βούτηξε προς τα κάτω».

«Αλλά όταν βυθίστηκε, κάτι έκανε “Μπαμ!” στο νερό και γι’ αυτό είπα ότι εξερράγη. Αυτό είναι λοιπόν το μόνο πράγμα που άκουσα όταν το αεροπλάνο βυθιζόταν. Έκανε “Μπαμ!” κάτω από το νερό», είπε ο Κάμπελ.

Ένας άλλος μάρτυρας, ο Ταϊρόν Ντάραμ, συνταξιούχος αξιωματικός της ακτοφυλακής, περιέγραψε την άποψή του για το τι συνέβη στο iWitness.

«Φαίνεται σαν να κόπηκε το ρεύμα ή να χάλασε ο κινητήρας και τότε βγήκα κάτω από το δέντρο και κοίταξα το αεροπλάνο. Φαίνεται σαν να έστριβε για να επιστρέψει στο αεροδρόμιο, αλλά στη συνέχεια με τον άνεμο, επειδή δεν νομίζω ότι είχε φτάσει στο ύψος [πλεύσης], οπότε προφανώς επέστρεφε στο αεροδρόμιο», είπε και πρόσθεσε: «Τότε ήταν που ο άνεμος πήρε τον έλεγχό του και κατέβηκε και βούτηξε στο νερό».

Σύμφωνα με τη σελίδα του στο LinkedIn, ο πιλότος διατηρούσε επιχείρηση καταδύσεων στην Bequia μαζί με τη σύζυγό του, Κάθι. Καταγόταν από το Σπρίνγκφιλντ του Νιου Τζέρσεϊ και ζούσε στην Καραϊβική για σχεδόν 40 χρόνια.

Ένας ανώνυμος μάρτυρας δήλωσε στο iWitness ότι ο πιλότος του είχε μάθει να καταδύεται πριν από περίπου πέντε χρόνια. Μάλιστα, εργαζόταν για εκείνο και τον αποκάλεσε «καλό φίλο, κοντά στην οικογένεια».

Τα αίτια της συντριβής του αεροπλάνου παραμένουν υπό διερεύνηση.

