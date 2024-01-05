Έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ο Μπλίνκεν

Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Την άφιξη Μπλίνκεν στην τουρκική μητρόπολη έκανε γνωστή δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που συνόδευε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ στο αεροσκάφος που επέβαινε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί αύριο Σάββατο στα Χανιά όπου θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού θα ακολουθήσει συνάντηση εργασίας, στην οποία θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα και η ειδική σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Έπειτα, ο Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί πέντε αραβικές χώρες, καθώς και το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη στο πλαίσιο αυτής της τέταρτης περιοδείας στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου της 7ης Οκτωβρίου.

