Έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ο Μπλίνκεν
Το Σάββατο στα Χανιά θα έχει συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.
Την άφιξη Μπλίνκεν στην τουρκική μητρόπολη έκανε γνωστή δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που συνόδευε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ στο αεροσκάφος που επέβαινε.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί αύριο Σάββατο στα Χανιά όπου θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού θα ακολουθήσει συνάντηση εργασίας, στην οποία θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα και η ειδική σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.
#WATCH : US Secretary of State Antony Blinken came to Istanbul. Blinken will have a meeting with Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan.#US #Antonyblinken #Blinken #Istanbul #HakanFidan #BREAKING pic.twitter.com/Ds8tr0xRH2— mishikasingh (@mishika_singh) January 5, 2024
Έπειτα, ο Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί πέντε αραβικές χώρες, καθώς και το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη στο πλαίσιο αυτής της τέταρτης περιοδείας στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου της 7ης Οκτωβρίου.
Όσκαρ Πιστόριους: Αποφυλακίστηκε υπό όρους – «Εμείς εκτίουμε ποινή ισόβιας κάθειρξης», δήλωσε η μητέρα της Στέενκαμπ
Τζάκρη για την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στις Σπέτσες: «Οι βουλευτές θα μείνουν σε ξενοδοχείο που θα πληρώσει ο Κασσελάκης»
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις